K+S Aktie News: K+S am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 12,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 12,48 EUR. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 12,09 EUR ein. Mit einem Wert von 12,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 503.854 K+S-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2024 auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 17,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,204 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 11,32 EUR.

Am 18.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,66 Prozent zurück. Hier wurden 866,20 Mio. EUR gegenüber 880,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,222 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt nachmittags im Minus

Handel in Frankfurt: MDAX fällt mittags zurück