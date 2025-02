K+S Aktie News: K+S am Donnerstagnachmittag im Minus

So bewegt sich K+S

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 12,43 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 12,43 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 12,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 675.148 K+S-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,204 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,32 EUR.

K+S veröffentlichte am 18.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,66 Prozent auf 866,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 12.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,222 EUR im Jahr 2024 aus.

