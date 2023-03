K+S Aktie News: K+S gibt am Montagnachmittag ab

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 20,33 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 20,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,47 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 1.095.894 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,45 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2022 Kursverluste bis auf 17,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 16,04 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,71 EUR für die K+S-Aktie.

Am 10.11.2022 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte K+S ein EPS von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.470,00 EUR gegenüber 1.069,40 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,50 EUR je K+S-Aktie belaufen.

