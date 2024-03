K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 13,32 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 13,32 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,08 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 13,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 924.193 Stück.

Am 15.03.2023 markierte das Papier bei 22,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 68,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 8,71 Prozent wieder erreichen.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,795 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,02 EUR je K+S-Aktie an.

Am 14.11.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 880,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.470,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,929 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

