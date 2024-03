K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 13,54 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 13,54 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 13,35 EUR ein. Bei 13,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 54.786 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2023 erreicht. 65,28 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,16 EUR am 06.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,795 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,02 EUR für die K+S-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 14.11.2023. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,82 Prozent auf 825,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.470,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 19.05.2025.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,929 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

