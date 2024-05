K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 13,82 EUR.

Die K+S-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 13,82 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 13,49 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.066.205 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 18,48 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 33,73 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,224 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,43 EUR für die K+S-Aktie.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,38 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 974,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die K+S-Bilanz für Q1 2024 wird am 13.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2025 werfen.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,385 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Dienstagmittag mit Gewinnen