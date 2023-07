K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 16,46 EUR nach.

Um 09:06 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 16,46 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 16,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,57 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.760 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 51,22 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 12,82 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,28 EUR für die K+S-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 09.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.192,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.212,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 15.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

