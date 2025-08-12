K+S Aktie News: K+S am Mittag auf rotem Terrain

Kurs der K+S

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 12,76 EUR.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 12,76 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 12,71 EUR. Bei 13,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 234.188 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 33,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 21,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,163 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,43 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,36 Prozent auf 964,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 19.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,467 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

