K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 13,02 EUR bewegte sich die K+S-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 13,02 EUR bewegte sich die K+S-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 13,14 EUR zu. Bei 13,02 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.273 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 23,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 23,41 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,163 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,43 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 964,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,36 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 19.08.2026.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,467 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie dreht ins Plus: K+S beendet abgelaufenes Quartal mit Milliardenverlust

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor