K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Donnerstagmittag ins Plus

Um 12:22 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 20,37 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 20,53 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,81 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194.935 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2022 auf bis zu 36,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 44,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 12,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 60,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,57 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 11.08.2022. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 127,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.509,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 16.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,14 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

