K+S Aktie News: K+S gibt am Montagnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 14,14 EUR.

Die K+S-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 14,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 14,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,26 EUR. Bisher wurden heute 619.844 K+S-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 23,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 63,99 Prozent wieder erreichen. Bei 14,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 18,83 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 10.08.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,914 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

