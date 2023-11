K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Vormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 14,15 EUR.

Das Papier von K+S befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 14,15 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 14,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,26 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.293 Stück gehandelt.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,82 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 0,21 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 18,83 EUR.

K+S gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.470,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 825,80 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,914 EUR in den Büchern stehen haben wird.

