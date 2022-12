K+S Aktie News: K+S verteidigt Stellung am Vormittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 18,97 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 19,13 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,89 EUR aus. Bei 19,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 28.035 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 47,96 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,62 EUR am 22.12.2021. Abschläge von 29,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,33 EUR.

K+S ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 664,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.470,00 EUR ausgewiesen.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2022 7,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

