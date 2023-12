K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag mit Verlusten

So bewegt sich K+S

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 13,52 EUR ab.

Um 11:39 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,52 EUR ab. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 13,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 160.315 K+S-Aktien.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,28 EUR ab. Abschläge von 1,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,46 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von 2,28 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 40,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,942 EUR je Aktie aus.

