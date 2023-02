K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 21,11 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 20,70 EUR. Mit einem Wert von 21,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 360.080 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2022 bei 36,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 42,09 Prozent Luft nach oben. Am 26.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,49 Prozent.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 25,33 EUR.

K+S ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 1.470,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 664,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 121,39 Prozent gesteigert.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,43 EUR je Aktie belaufen.

