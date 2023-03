K+S Aktie News: K+S am Mittag kaum bewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die K+S-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 20,38 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 20,54 EUR zu. Die K+S-Aktie sank bis auf 19,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,50 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 401.131 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2022 auf bis zu 36,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,09 Prozent. Bei 17,52 EUR fiel das Papier am 26.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 16,32 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,71 EUR.

Am 10.11.2022 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,81 EUR je Aktie in den Büchern standen. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.470,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.069,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die K+S-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Am 13.05.2024 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 7,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

