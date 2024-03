K+S Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagvormittag mit K+S ein

Blick auf K+S-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 7,1 Prozent auf 14,21 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 14,21 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 14,22 EUR. Bei 13,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 324.801 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2023 auf bis zu 22,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 57,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,795 EUR je K+S-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,02 EUR je K+S-Aktie an.

Am 14.11.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 43,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 19.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,929 EUR je Aktie aus.

