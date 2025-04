K+S Aktie News: K+S am Mittag kaum bewegt

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 13,69 EUR bewegte sich die K+S-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:44 Uhr die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 13,91 EUR. Bei 13,58 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 13,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 161.185 K+S-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,56 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 11.09.2024. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 37,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je K+S-Aktie. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 12,72 EUR.

Am 13.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,02 Prozent zurück. Hier wurden 925,10 Mio. EUR gegenüber 974,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die K+S-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Am 19.05.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,172 EUR je K+S-Aktie.

