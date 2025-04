K+S Aktie News: K+S am Nachmittag gesucht

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 13,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 13,72 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 13,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 289.932 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,56 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,32 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,72 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 13.03.2025. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 925,10 Mio. EUR – eine Minderung von 5,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 974,00 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,172 EUR je Aktie belaufen.

