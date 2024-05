K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 14,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 14,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 14,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,14 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 998.987 Stück gehandelt.

Am 21.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 29,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Mit Abgaben von 14,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,224 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,43 EUR je K+S-Aktie an.

Am 14.03.2024 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1,38 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 974,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 19.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,371 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie in Grün: K+S hofft auf wichtige Preissignale aus China

Ausblick: K+S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Börse Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen