K+S Aktie News: K+S büßt am Freitagvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 16,42 EUR ab.

Die K+S-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 16,42 EUR abwärts. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,30 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 16,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.889 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 24,89 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,58 Prozent hinzugewinnen. Am 14.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,28 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 09.05.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.192,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.212,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die K+S-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 15.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,69 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

