K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag ins Minus

Das Papier von K+S befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 22,17 EUR ab. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,01 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 255.787 Stück.

Bei einem Wert von 36,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 39,18 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 12,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 84,14 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,64 EUR an.

K+S veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.509,90 EUR – ein Plus von 83,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 822,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 16.11.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,20 EUR je K+S-Aktie.

