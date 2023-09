K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 17,33 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,8 Prozent auf 17,33 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 17,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.155 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.10.2022 erreichte der Anteilsschein mit 23,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 38,24 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR ab. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 20,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 19,71 EUR.

Am 10.08.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,31 Prozent auf 825,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

