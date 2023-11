K+S Aktie News: K+S tendiert am Dienstagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 14,62 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 14,62 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 14,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92.127 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 23,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,55 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,03 EUR ab. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 4,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,83 EUR an.

Am 10.08.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,82 Prozent auf 825,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,914 EUR je K+S-Aktie belaufen.

