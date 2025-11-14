K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Kursabschlägen

K+S im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 11,74 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,8 Prozent auf 11,74 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 11,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117.865 K+S-Aktien.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 45,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,121 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,10 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 12.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 873,80 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte K+S am 13.03.2026 vorlegen. Am 18.03.2027 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,830 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

