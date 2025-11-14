K+S Aktie News: K+S am Vormittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 11,72 EUR ab.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 11,72 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 11,72 EUR. Bei 11,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 14.022 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,121 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 12.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 871,20 Mio. EUR, gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

Die K+S-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -2,830 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

