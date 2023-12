K+S Aktie News: K+S gewinnt am Donnerstagmittag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 14,01 EUR zu.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 14,01 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,03 EUR an. Bei 13,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 877.743 K+S-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.12.2023 Kursverluste bis auf 13,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,46 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,08 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,942 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im November mehrheitlich zu halten

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verdient