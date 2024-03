K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

K+S im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 13,35 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 13,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 13,81 EUR. Bei 13,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 844.112 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.03.2023 auf bis zu 20,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 36,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 8,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,794 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,44 EUR an.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 880,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.470,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 19.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,564 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

