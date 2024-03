K+S Aktie News: K+S am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 13,51 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 13,51 EUR zu. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.891 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.03.2023 auf bis zu 20,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 54,91 Prozent zulegen. Am 06.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,809 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,44 EUR an.

Am 14.11.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von 2,28 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.470,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die K+S-Bilanz für Q1 2024 wird am 13.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 19.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,957 EUR in den Büchern stehen haben wird.

