K+S Aktie News: K+S verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 13,76 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 13,76 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 13,62 EUR. Mit einem Wert von 14,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 210.211 K+S-Aktien.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,30 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 11,66 Prozent sinken.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,243 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,43 EUR.

Am 14.03.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 35,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 974,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.509,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.05.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 19.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,399 EUR je K+S-Aktie.

