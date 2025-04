K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag mit roter Tendenz

K+S im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 13,65 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 13,65 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 13,60 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 105.188 K+S-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 14,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 6,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,95 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,72 EUR je K+S-Aktie an.

K+S ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,02 Prozent auf 925,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,188 EUR je K+S-Aktie.

