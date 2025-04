K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag fester

K+S im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 13,85 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 13,85 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 13,95 EUR. Bei 13,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 12.353 K+S-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 5,13 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 9,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,00 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,72 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.03.2025. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 925,10 Mio. EUR im Vergleich zu 974,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

K+S wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,172 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

