K+S Aktie News: K+S am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie legte um 16:26 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 15,46 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 15,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.111.541 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 25,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.06.2023 auf bis zu 14,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 7,18 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,96 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 09.05.2023. Das EPS wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1,63 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.192,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.212,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Am 15.08.2024 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 2,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

