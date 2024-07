K+S Aktie News: K+S gibt am Montagmittag ab

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 11,60 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 11,60 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 65.692 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,45 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 1,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,209 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,81 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 988,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,19 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,318 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

