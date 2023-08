K+S Aktie News: K+S tendiert am Dienstagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 17,62 EUR ab.

Um 11:45 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 17,62 EUR ab. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,58 EUR ab. Mit einem Wert von 17,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 132.429 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,89 EUR erreichte der Titel am 27.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 41,30 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,35 EUR ab. Abschläge von 18,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 10.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

