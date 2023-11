K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 15,41 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,4 Prozent auf 15,41 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,55 EUR an. Mit einem Wert von 14,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 519.901 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2023 Kursverluste bis auf 14,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 8,99 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,29 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,08 Prozent zurück. Hier wurden 880,80 EUR gegenüber 1.470,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von K+S.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,899 EUR je Aktie aus.

