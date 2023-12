K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag gefragt

K+S im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 14,21 EUR zu.

Das Papier von K+S konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 14,21 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 14,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,14 EUR. Bisher wurden heute 224.710 K+S-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,18 Prozent hinzugewinnen. Am 05.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 6,55 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,46 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,945 EUR im Jahr 2023 aus.

