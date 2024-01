K+S Aktie News: K+S tendiert am Dienstagmittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 13,15 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 13,15 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,11 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 13,14 EUR. Bisher wurden heute 111.449 K+S-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,27 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,07 EUR. Dieser Wert wurde am 12.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 0,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,46 EUR.

K+S veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 880,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 1.470,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,931 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

