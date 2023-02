K+S Aktie News: K+S am Vormittag leichter

Um 09:06:58 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 20,78 EUR ab. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 20,57 EUR. Bei 20,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 155.280 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2022 bei 36,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 42,99 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 17,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 25,33 EUR.

K+S gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 1.470,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 664,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 7,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

K+S-Aktie: Vorstandsmitglied Holger Riemensperger verlässt K+S Ende Februar

K+S-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S