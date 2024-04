K+S Aktie News: K+S am Nachmittag verlustreich

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 13,53 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 13,53 EUR abwärts. Bei 13,43 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 13,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 389.049 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 19,30 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 12,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,13 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,243 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 15,43 EUR.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,49 Prozent auf 974,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,399 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

