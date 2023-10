K+S Aktie News: K+S steigt am Montagmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 16,98 EUR nach oben.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 16,98 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 17,19 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90.963 K+S-Aktien.

Bei 23,95 EUR markierte der Titel am 28.10.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 41,09 Prozent zulegen. Am 14.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 18,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 10.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 825,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.509,90 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,954 EUR in den Büchern stehen haben wird.

