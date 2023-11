K+S Aktie News: K+S am Mittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 14,98 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 14,98 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 14,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 325.400 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 35,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2023 (14,03 EUR). Mit einem Kursverlust von 6,38 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,86 EUR.

Am 14.11.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,08 Prozent auf 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.470,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,901 EUR je Aktie belaufen.

