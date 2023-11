K+S Aktie News: K+S fällt am Donnerstagnachmittag

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 14,76 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 14,76 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 14,74 EUR. Mit einem Wert von 15,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 610.653 K+S-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR an. Gewinne von 57,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 17,86 EUR an.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR im Vergleich zu 1.470,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,901 EUR in den Büchern stehen haben wird.

