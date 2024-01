K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 12,89 EUR nach.

Die K+S-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 12,89 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 12,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,98 EUR. Zuletzt wechselten 311.119 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 23,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 79,90 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 1,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,936 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

