K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Freitagmittag zu

Die Aktie legte um 12:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 21,35 EUR zu. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,39 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 237.403 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2022 bei 17,52 EUR. Mit Abgaben von 21,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,33 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 10.11.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite standen 1.470,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 664,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von K+S wird am 15.03.2023 gerechnet. K+S dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,43 EUR je Aktie belaufen.

