K+S Aktie News: K+S am Nachmittag gefragt

Um 04:07 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 21,57 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 21,79 EUR. Mit einem Wert von 21,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 476.420 Stück gehandelt.

Am 19.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 40,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,52 EUR ab. Mit Abgaben von 23,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,33 EUR je K+S-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 10.11.2022. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.470,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 664,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 15.03.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 14.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,43 EUR je K+S-Aktie.

