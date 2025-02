K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 12,96 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 12,96 EUR zu. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 12,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 408.651 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2024 markierte das Papier bei 15,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,90 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 23,06 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,204 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 11,32 EUR.

Am 18.11.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 866,20 Mio. EUR im Vergleich zu 880,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 12.03.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,222 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

