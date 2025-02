K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Vormittag zu

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 12,52 EUR nach oben.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 12,52 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,55 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,43 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.491 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,01 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 9,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 20,35 Prozent wieder erreichen.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,204 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 11,32 EUR.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 866,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,222 EUR je K+S-Aktie belaufen.

