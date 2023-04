K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel K+S 19,00 EUR

0,82% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 19,05 EUR zu. Bei 19,12 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,00 EUR. Zuletzt wechselten 291.319 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,45 EUR) erklomm das Papier am 20.04.2022. Mit einem Zuwachs von 47,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,52 EUR ab. Mit Abgaben von 8,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,71 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 10.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.470,00 EUR – ein Plus von 37,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1.069,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 09.05.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 13.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von K+S.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 3,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Was Analysten von der K+S-Aktie erwarten

Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S