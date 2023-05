K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag höher

Aktien in diesem Artikel K+S 16,47 EUR

Um 09:06 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 16,65 EUR nach oben. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.279 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 84,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (16,12 EUR). Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 3,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 22,67 EUR angegeben.

K+S gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,67 Prozent auf 1.192,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.212,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte K+S am 10.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 15.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S